السفير الروسي لدى كابول: السلطات الأفغانية طالبت مساعدة موسكو لمواجهة انتشار وباء كورونا

أعلن السفير الروسي لدى كابول، ألكسندر مانتيتسكي، أن السلطات الأفغانية طلبت رسميا من موسكو المساعدة لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في أفغانستان.

وجاءت تصريحات السفير الروسي لدى أفغانستان لوكالة "سبوتنيك" قال فيها: "إن كابول توجهت إلى موسكو بطلب المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتم نقل الطلب إلى الدوائر الرسمية التي سترد على هذا الطلب قريبا".

وأضاف السفير مانتيتسكي: "تم تلقي طلب المساعدة من ممثلي الكتل البرلمانية الأفغانية ورئيسه وقد تم تحويل الطلب إلى موسكو التي سترد بأقرب وقت ممكن".

وأشار السفير الروسي لدى كابول إلى أن هناك تنسيق وتعاون ثنائي بين السلطات الأفغانية وطالبان لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأمل السفير أن يلقى طلب المساعدة الاستجابة من الطرف الروسي وأن يكون ممهدا للتعاون العسكري بين الدولتين.

وقالت مصادر حكومية في أفغانستان، اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما دفع الرئيس أشرف غني (70 عاما) إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا.

ولقي 30 شخصا حتفهم بسبب المرض حتى الآن لكن مسؤولين في مجال الصحة يقولون إن العدد أكبر بكثير على الأرجح مما تم الإعلان عنه بسبب إجراء الفحوص على نطاق محدود.

وحذرت وزارة الصحة الأفغانية من مغبة عدم تحسين إجراءات احتواء المرض في أنحاء البلاد، إذ قالت إن غيابها سيدفع بالبلاد صوب كارثة وأن العدوى ستنتقل إلى الملايين.