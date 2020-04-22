الكرملين يكشف عن تحضيرات لقمة دولية وموقفها من انخفاض أسعار النفط

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التحضيرات لعقد قمة رؤساء الدول الدائمة في مجلس الأمن عبر الفيديو جارية، ويتم الاتفاق على صيغة البيان المشترك المحتمل.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "كما تعلمون أن هذه كانت مبادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث اقترح قمة الفيديو خلال محادثة هاتفية مع الرئيس [فلاديمير بوتين]. ويعمل الدبلوماسيون الآن من جميع البلدان على عقد قمة عبر الفيديو، والعمل جار على تنسيق وثيقة مشتركة محتملة".

وفي سياق آخر، اعتبر بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن تدابير إضافية محتملة فيما يتعلق بانهيار أسعار النفط وبالتالي يجب الانتظار حتى يبدأ سريان اتفاق "أوبك +".

وقال بيسكوف بهذا الصدد: "نحتاج أولا إلى تحليل نتائج عمل صفقة "أوبك+" الجديدة وبعدها العمل على إيجاد الحلول في حال استمرت الديناميكيات السلبية لأسعار النفط".

ورد الكرملين على سؤال عما إذا كان الكرملين يفكر في إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط: "علينا الانتظار وسنرى ما يمكن فعله".