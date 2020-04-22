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    انتشار فيروس كورونا في روسيا - المشفى الطبي في كوموناركا، ضواحي موسكو، روسيا ١٤ مارس ٢٠٢٠

    الكرملين يدعو إلى عدم إثارة الهستيريا بسبب التقارير حول نقص وسائل حماية للأطباء

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    روسيا
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    دعا السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إلى عدم استخدام تقارير وردت من أطباء حول نقص وسائل الحماية لمكافحة الفيروس التاجي في الأقاليم من أجل إثارة الهيستيريا وتصعيد الوضع، مشيراً إلى أن وزارات الصحة الإقليمية يجب أن تلبي جميع متطلبات الأطباء بمساعدة المركز الفيدرالي.

    موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال مطروح من قبل الصحفيين بشأن تقارير وردت من أطباء يعملون في الأقاليم حول وجود نقص في وسائل الحماية المطلوبة لمكافحة الفيروس التاجي: "من الواضح أنه قد يكون هناك، في بعض الأقاليم وبعض المؤسسات الطبية، نقص في وسائل الحماية الشخصية".

     وأضاف بيسكوف "جميعنا نعلم أنه يجري العمل اليومي لمعالجة مثل هذه المواقف الناقصة المحتملة وللقضاء بشكل عام على احتمال وجود نقص في وسائل الحماية بالنسبة للعاملين في مجال الطب، خاصة الأطباء الذين يعملون على الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس التاجي، وبطبيعة الحال، بإمكان الأطباء، بل ويجب عليهم إبلاغ السلطات المختصة في المناطق التي يعملون فيها عن احتياجاتهم. هناك في كل منطقة توجد وزارة الصحة الخاصة بها، ويجب عليها (الوزارة)، أن تحصل على معلومات موضوعية من المؤسسات الطبية وتحقيق هذا الأمر يجب أن يكون إلزاميا".

    ووفقا لبيسكوف، يجب أن تكون كل وزارة الصحة التابعة للإقليم هي الجهة التي يجري إرسال هذه التقارير إليها وليس وسائل الإعلام، خاصة وأن الأقاليم لديها القدرة اللازمة لسد هذا العجز، والمركز الفيدرالي يساعدها في ذلك، وبشكل فعال بما فيه الكفاية.

    وبحسب دميتري بيسكوف أيضا، بالنسبة للأوضاع التي يحاول بعض الأشخاص، من عديمي الضمير، الاستفادة منها لإثارة بعض مشاعر الهستيريا، وتصعيد الوضع، هذا الأمر غير مقبول. والأمر الأهم الآن هو تزويد الأطباء بوسائل الحماية الشخصية. بل وتلبية أي طلبات من قبلهم في هذا الصدد.

    وأعلنت غرفة العمليات لرصد ومكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 5236 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا خلال 24 ساعة ليبلغ إجمالي المصابين 57 ألف و 999 حالة.

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