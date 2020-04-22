بوتين وميركل يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا وانتشار فيروس "كورونا"

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، الوضع في سوريا وليبيا وتنسيق الجهود لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبر الهاتف على أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بمشاركة منظمة الصحة العالمية، بحسب بيان للكرملين.

وجاء في البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم تأكيد أهمية التنسيق الوثيق للجهود الدولية في هذا الاتجاه مع المشاركة النشطة لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، أثيرت القضايا المتعلقة بتطور الوضع في سوريا وليبيا، وكذلك الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".

بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن التحضيرات لعقد قمة رؤساء الدول الدائمة في مجلس الأمن عبر الفيديو جارية، ويتم الاتفاق على صيغة البيان المشترك المحتمل.

وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون هذه كانت مبادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث اقترح قمة الفيديو خلال محادثة هاتفية مع الرئيس [فلاديمير بوتين]. ويعمل الدبلوماسيون الآن من جميع البلدان على عقد قمة عبر الفيديو، والعمل جار على تنسيق وثيقة مشتركة محتملة".

وفي سياق آخر، اعتبر بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن تدابير إضافية محتملة فيما يتعلق بانهيار أسعار النفط وبالتالي يجب الانتظار حتى يبدأ سريان اتفاق "أوبك +".

وقال بيسكوف بهذا الصدد: "نحتاج أولا إلى تحليل نتائج عمل صفقة "أوبك+" الجديدة وبعدها العمل على إيجاد الحلول في حال استمرت الديناميكيات السلبية لأسعار النفط".

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الكرملين يفكر في إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط: "علينا الانتظار وسنرى ما يمكن فعله".