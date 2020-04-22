الإعلان عن إنشاء مركز ثقافي حقوقي "يمني - روسي" في مدينة سانت بطرسبورغ

تم الإعلان في مدينة سانت بطرسبورغ، اليوم الأربعاء، عن افتتاح المركز الثقافي الحقوقي "اليمني الروسي" في روسيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالمركز، علاء الدبعي، لوكالة "سبوتنيك"، متحدثا عن أهداف المركز، بأن " المركز سيمارس أنشطته في روسيا، سعيا للحفاظ على التقاليد والثقافة الوطنية والتاريخ واللغة للمواطنين الذين يعتبرون أنفسهم حاملين للثقافة اليمنية والروسية".

كما يهدف المركز أيضاً للحفاظ على الروابط وتطوير وتعميق التعاون في مجال الثقافة بين ممثلي الثقافة ‎اليمنية والروسية، وتعزيز العلاقات الشخصية والعامة، وتوفير الدعم المتبادل في المجال الثقافي والأنشطة التوعوية.

وأضاف المتحدث بأن المركز سيعمل جاهدا في إطار تقديم اليمن كحضارة وتاريخ إلى المجتمع الروسي، في روسيا، من خلال المحاضرات العلمية والثقافية والتاريخية والمؤتمرات.

وأشار الدبعي كذلك، إلى أن المركز سيساهم في الفعاليات الثقافية والعلمية والتاريخية وسيكون جسر تواصل للثقافات بين البلدين، كما سيسهم في الجانب التوعوي القانوني الحقوقي.

واختتم رئيس اللجنة الإعلامية بقوله "إنه لمن دواعي سرورنا أن تتزامن هذه المناسبة العظيمة بقدوم شهر رمضان المبارك مع الإعلان عن إنشاء وتكوين المركز الثقافي الحقوقي اليمني الروسي في روسيا الاتحادية، وبهذه المناسبة يتقدم المركز الثقافي الحقوقي اليمني الروسي بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك -شهر الخير والرحمة- ويتمنى للجميع صوما مقبولا".