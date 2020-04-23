الخارجية الروسية: محاولات إلقاء اللوم على الصين ومنظمة الصحة العالمية بسبب الوباء غير مناسبة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجمات التي لا أساس لها ومحاولات عدد من الدول الغربية إلقاء المسؤولية الكاملة على الصين ومنظمة الصحة العالمية بسبب كوفيد-19 تعتبر غير مناسبة على الإطلاق.

وقالت: "اليوم، في هذا الوضع الصعب، فإن الهجمات المتحيزة التي لا أساس لها على دول معينة وعلى منظمات دولية، ومحاولات إلقاء اللوم عليها بسبب الأزمة الوبائية الحالية، التي تتفاقم، غير مناسبة للغاية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه إذا كانت الصين عن عمد سمحت بتفشي COVID-19، فيجب أن تكون هناك عواقب عليها. وفقا للرئيس الأمريكي، الولايات المتحدة تجري تحقيقا. وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أن الصين لديها منذ البداية موقفًا مفتوحًا ومسؤولًا بشأن نشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترامب عن إيقاف تمويل منظمة الصحة العالمية من الولايات المتحدة، وفقًا له، لم تقدم المنظمة معلومات حول فيروس كورونا في الوقت المناسب، كما أنها لم تقدم الحقيقة للمجتمع العالمي.