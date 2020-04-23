الخارجية الروسية: إطلاق إيران للقمر الصناعي لا يتعارض مع قرارات مجلس الأمن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن إطلاق إيران لقمر اصطناعي عسكري لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "كما تعلمون لا القرار نفسه ولا خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني بأي شكل من الأشكال تحد من حقوق وقدرات طهران من حيث الاستكشاف السلمي للفضاء وتطوير البرامج الوطنية ذات الصلة".

ونجحت إيران أمس الأربعاء بإطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء الخارجي "نور -1" من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب إيران على إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء.

كما علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل على أن الضغوط الأمريكية على إيران ليست كافية حتى الآن.