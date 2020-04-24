بوتين يوقع مرسوما بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يتعلق بتبسيط الإجراءات للمواطنين الأجانب أو عديمي الجنسية للحصول على الجنسية الروسية.

ونص المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسي: "يحق للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في أراضي روسيا الاتحادية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة".

ويسمح التعديل بتقديم طلب الحصول على الجنسية الروسية دون شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية، كما ألغى التعديل الجديد شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في روسيا وتأكيد وجود مصدر دخل قانوني للمواطنين العديمي الجنسية الذين كانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفييتي السابق، والذين يعيشون في بلدان الجمهوريات السوفييتية السابقة دون أن يحصلوا على جنسية تلك الجمهوريات بعد الانهيار.

وشملت التسهيلات أيضاً مواطني مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان الذين أصبح بامكانهم التقدم للحصول على الجنسية الروسية في حال كانوا حاملين للإقامة الدائمة ودون شرط الحد الأدنى من سنوات الإقامة على أراضي روسيا الاتحادية.