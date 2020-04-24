خبير: اختبار لقاح فيروس كورونا على المتطوعين قد ينتهي في روسيا قبل الخريف

يعتقد نائب مدير مركز البحوث الروسي لطب الأمراض البكتيرية والأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير شولانوف، أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيوجد في روسيا قبل نهاية العام، وبحلول الخريف من الممكن إنهاء اختباره على المتطوعين.

وقال شولانوف للصحفيين: "أنا متأكد من أننا (سنرى اللقاح قبل نهاية العام). في الوقت الحاضر، يجري البحث بنشاط كبير في الخارج وفي روسيا وفي العديد من المعاهد الرائدة التي لديها خبرة واسعة في تطوير اللقاحات. أنا متأكد تقريبًا أنه بحلول خريف هذا العام سيكون هناك أكثر من لقاح نموذجي، ستخضع بحلول ذلك الوقت لاختبارات معملية أساسية وربما لدراسات عن المتطوعين."

وأشار إلى أن أي فيروس يتميز بمعدل طفرة مرتفع، ولكن هذا لا يعني أن الفيروس قد يتحول بالكامل: كقاعدة عامة، لا تتغير بروتيناته الأساسية بشكل كبير، وبالتالي فإن اللقاحات التي يتم تطويرها حاليًا لن تفقد أهميتها على الأرجح بعد مرور بعض الوقت.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع نحو 190 ألف حالة وفاة.