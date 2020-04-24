مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية: سيكون من الصعب على أمريكا منافسة روسيا في سوق التقنيات النووية

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة منافسة روسيا في سوق التقنيات النووية.

تأتي تصريحات المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية بعدما نشرت الولايات المتحدثة استراتيجية، تؤكد خطة الولايات المتحدة في السيطرة على سوق التقنيات النووية العالمية.

وورد في استراتيجية وزارة الطاقة الأمريكية، المنشورة على موقع الوزارة على الإنترنت: "في نهاية المطاف، ستدخل حكومة الولايات المتحدة إلى الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة الحكومية الروسية والصينية، وسنستعيد مكانتنا كرائد عالمي في تصدير أفضل التقنيات في مجال الطاقة النووية، وفي الوقت نفسه معايير صارمة لعدم الانتشار".

وعلى وجه الخصوص، تقترح وزارة الطاقة منع إقامة علاقات قوية بين روسيا والصين مع "عدد من دول شرق أوروبا وأفريقيا". بالإضافة إلى ذلك، يريد مؤلفو الاستراتيجية تمكين اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية من خلال السلطة "رفض استيراد الوقود النووي المنتج في روسيا والصين من أجل ضمان الأمن القومي".

وقالت الاستراتيجية: "إن قدرة الشركات الأجنبية الحكومية على توفير دورة لإعادة معالجة الوقود النووي لتأسيس مراكز مهيمنة في السوق وعلاقات ثنائية قوية يمكن أن تشكل تحديات جيوسياسية خطيرة للولايات المتحدة".