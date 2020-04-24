مسلمو موسكو يقدمون مساعدات غذائية لأكثر من 500 عائلة

صرح رئيس صندوق " الزكاة" الخيري، رفيس إسماعيلوف، اليوم الجمعة، بأن الدعم الروحي والمساعدة الإنسانية للمهاجرين، سيتم وضعهما على رأس أولويات المجتمع الإسلامي في العاصمة الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقال إسماعيلوف لوكالة "سبوتنيك": "تعليق أنشطة العديد من المؤسسات والمنظمات، بسبب وباء الفيروس التاجي، بما في ذلك وفي قطاع البناء، وضع أمامنا مسألة تقديم الدعم الفوري للمهاجرين وأسرهم الذين يعيشون في العاصمة الروسية".

ولفت إلى أنه تم اليوم تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 500 عائلة من بلدان رابطة الدول المستقلة - قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ووفقًا لمدير المؤسسة، دعم مسلمو روسيا المؤمنين في سوريا ولبنان وتشاد وبنغلاديش ودول أخرى.

واختتم محاور الوكالة بالقول، إنه حان الوقت اليوم لإيلاء اهتمام للمقيمين من أبناء جمهوريات رابطة الدول المستقلة، الذي يعيشون ويعملون إلى جانبنا وللأسف، عدد من المنشورات في وسائل الإعلام حول أن بعض المجموعات تسلب مواطنينا، وذلك في إشارة إلى المهاجرين، يلعب دورًا سلبيًا".

ويعتبر الإسلام ديانة تقليدية لسكان روسيا إلى جانب المسيحية الأرثوذكسية والبوذية واليهودية، وتهدف الدولة إلى تشجيع دور هذه الديانات في المجتمع الروسي وتعزيز الروابط بين جميع الديانات في روسيا متعددة الأعراق، ما يسهم في توحيد النسيج الوطني في البلاد.