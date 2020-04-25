السلطات الأمريكية ترفض الإفراج عن المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو

رفضت السلطات الأمريكية الإفراج عن المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقال محامي المتهم أليكسي تاراسو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "خبر محزن للغاية. قدمت سلطات السجن إلى قسطنطين رفضا رسميا بشأن طلبنا للإفراج عنه مبكرا بسبب الوضع الراهن".

وأكد المحامي أنه سيتم، "استئناف هذا القرار لدى مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي".

وحكم على ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاما بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010. وفي عام 2016 رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك إعادة النظر في القضية، فيما رفض ياروشينكو اللجوء للاستئناف في المحكمة العليا في واشنطن.

وقبل ذلك قضى ياروشينكو فترة احتجاز في سجن "فورت ديكس" بولاية نيوجيرسي.