روسيا ترد على الاستراتيجية الأمريكية بشأن مجال الطاقة النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت أن واشنطن تحاول "إحياء" صناعة اليورانيوم المحلية من خلال محاولة التشكيك بالمعايير الروسية ذات الجودة العالية في القطاع النووي.

وجاءت تصريحات ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على تقرير الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة الأمريكية قائلا: روسيا ستدرس هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بتمعن ولكن من الواضح أن واشنطن تحاول إحياء هذا القطاع لديها عبر محاولات التشكيك بالقطاع النووي الروسي وضرب سمعته".

وأضاف ريابكوف قائلا:"من الواضح أن الوثيقة تحدد نية السلطة التنفيذية الأمريكية تنشيط صناعة اليورانيوم في الولايات المتحدة واستعادة قيادة واشنطن لمجال الطاقة النووية".

وتابع قائلا: "على وجه الخصوص، هناك محاولات لإسناد معايير مفترضة لنا في مجال الأمان النووي وبالطبع فإن هذه التقييمات غير مقبولة لأن روسيا رائدة عالميا ومعترف بها في مجال التقنيات النووية".

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد نشرت تقريرا تضمن استراتيجية الوزارة في المستقبل التي ستعمل على طرد روسيا والصين من أسواق التقنيات النووية الموجودة تحت تأثيرهما، وأن تصبح واشنطن هي رائدة عالمية بهذا المجال.