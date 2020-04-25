رصد لحظات هبوط طارئ وتحطم مروحية في روسيا.. فيديو

قام شاهد عيان بتصوير لحظة هبوط طارئ لمروحية من طراز "مي-26" في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف تلامس المروحية الأرض وبعد ذلك، يتحطم ذيلها، ثم تبدأ مروحة الطيران في الانهيار.

وقالت إدارة تحقيق منطقة أورال إنه، كان لدى "مي-26" اهتزاز في المحرك الأيمن. ولم تتمكن الطائرة من الوصول إلى المنصة بمقدار 20 مترا، في حين لامس ذيل المروحية الثلج ثم سقطت على الجانب الأيمن".

وكانت المروحية متجهة إلى حقل غاز في إقليم كراسنويارسك. ويمكن أن تكون الرياح القوية السبب الرئيسي للكارثة. وكان على الطيار القيام بهبوط اضطراري بعد دخول الطائرة الهليكوبتر في تيار الدوامات.

وكان ثمانية أشخاص على متن المروحية من بينهم أربعة من أفراد الطاقم. وبحسب البيانات الأولية تلقى ستة أشخاص إصابات.