لافروف: نادي كرة قدم أوروبي عالمي ألغى طلبا من روسيا لأسباب غير واضحة

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء مسجل سيعرض اليوم على قناة روسيا الأولى، عن تغييرات عميقة في العلاقة بين الدول في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونوه لافروف في حديثه لبرنامج "اللعبة الكبرى" الروسي، إلى تفاقم التناقضات في العلاقات بين الدول وازدياد التفكك، بعكس ما هو مفترض في هذه الظروف، والتي تتطلب توحد الجهود لمكافحة الوباء العالمي.

وأشار لافروف إلى أن هناك مؤامرات لا نهاية لها وراء الكواليس، وكل شخص مستعد لتسييس أي عمل حتى لو كان بهدف المساعدة، بحسب موقع "1tv" الروسي.

وقال لافروف في حديثه: "نحن نعلم من مصادر مختلفة أن عددًا من الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ينظرون إلى التجربة الإيطالية بإيجابية (المساعدات الروسية لإيطاليا) ويريدون الاتصال بنا للحصول على أنواع معينة من المساعدة، والتي يمكن أن نقدم فيها مزايا نسبية جيدة، لكن ببساطة لا يسمح لهم بذلك من قبل "الرفاق الكبار".

وكشف لافروف في حديثه عن قيام أحد أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى على مستوى العالم، والذي أصبح صديقا لروسيا، بطلب تزويده ببعض الأشياء الأساسية، حتى مقابل المال، لكن النادي عندما تلقى استجابة إيجابية من مؤسساتنا في موسكو، أرسل فجأة رسالة أخرى وقال بصراحة: "أنا آسف، ولكن لأسباب غير واضحة، لم ينجح هذا الاتفاق. لم يُسمح لنا بذلك".