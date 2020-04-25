لافروف: العمل جار على تنسيق موعد قمة لأعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في لقاء له سيبث اليوم، أن العمل جار لعقد قمة عبر الفيديو للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الروسي في لقاء على برنامج "لبعة الكبار"، والذي سيبث على القناة الروسية الأولى، إن "الحديث يدور حول لقاء للقادة، ويتم مناقشة إمكانية الاتصال عبر الإنترنت، في شكل مؤتمر فيديو، بحيث يمكن للقادة الخمسة التعبير عن توجهاتهم وآرائهم تجاه فيروس كورونا المستجد، وتجاه القمة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار لافروف إلى أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قدم اقتراحًا لعقد قمة عبر الإنترنت للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقد وافق جميع المشاركين في الدول الخمس الدائمين على فكرته.

وأضاف لافروف "الآن يتم الاتفاق على التاريخ والبيان الذي نود إصداره نتيجة لمحادثة كهذه".

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المجتمع الدولي إلى تركيز الجهود على مكافحة مرض "كوفيد 19" بدلا من قضية تعليق أمريكا تمويل منظمة الصحة العالمية.

وأكد لافروف أن أمريكا هي المساهم الرئيسي في ميزانية منظمة الصحة العالمية، منوها إلى أن "الأمريكيين يشكلون غالبية الخبراء الذين يحددون أنشطة أمانة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في المناصب العليا، ولدي شكوك قوية بأن هؤلاء الأمريكيين يعملون في عزلة تامة عن حكومتهم".