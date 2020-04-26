اقتراب خطر كورونا من بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، عن نقل والد بطل العالم للفنون القتالية المختلطة الروسي، حبيب نورمحمدوف، إلى إحدى مستشفىات مدينة محج قلعة بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب الرئوي حاد.

ونقل موقع "تسارغراد" الروسي تصريحات المعلق الرياضي المقرب من عائلة الملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف، رمضان ربادانوف، الذي أعلن عن نقل والد حبيب إلى المستشفى وإجراء فحص الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي ستظهر نتيجته في القريب العاجل.

وأشار المعلق الرياضي أن والد البطل الروسي، عبد المنعم نورمحمدوف، شعر بتوعك صحي منذ أيام قليلة لكنه استمر بالتدريب ولم يطلب المعالجة، لكن اليوم تدهورت صحته وقرر إدخاله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة ومنها فحص الكشف عن فيروس كورونا.

يذكر أن والد البطل الروسي خضع لعملية جراحة في القلب في عام 2019.