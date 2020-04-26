الكرملين: روسيا قادرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة حاليا

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا لديها القدرة على البقاء وتحمل أسعار النفط المتراجعة بشدة حاليا.

وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مقايلة خالة مع قناة "روسيا 1" رد فيها على سؤال حول قدرة تحمل روسيا انخفاض أسعار النفط قائلا: "نعم سوف تكون روسيا قادرة على التحمل هناك احتياطي جيد لدينا ما يسمى بالوسادة الهوائية، ولهذا السبب يجب أن نستخدم هذا الاحتياطي بحرص شديد".

وأضاف بيسكوف قائلا: "ولهذا السبب أيضا لا يجب الوقوع تحت تأثير الشعارات الشعبوية وصرف النقود دفعة واحدة وملء الاقتصاد بالمال".

وأعلنت موسكو أن الكرملين يراقب عن كثب تغيرات أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أنها لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة في مايو/أيار، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي.