بوتين قد يدلي بخطاب حول وضع "كورونا" في روسيا في الأيام المقبلة

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يدلي بخطاب جديد حول وضع فيروس كورونا في روسيا خلال الأيام المقبلة.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم، الأحد في ظهور تلفزيوني "أعتقد أننا سنسمع خطابا من رئيس الدولة خلال الأسبوع المقبل لتقييم الاحتمالات".

وألقى الرئيس الروسي بوتين خطابا للشعب في بداية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، دعا خلاله المواطنين إلى البقاء في المنزل، ووقف الأعمال خلال شهر نيسان/ إبريل.

وأكد بيسكوف أن الخروج من أزمة كورونا سيتم على مراحل، موضحا "الخروج من هذا الوضع سيتم عبر مراحل بالتأكيد، لكن هذه المراحل لم يبدأ العمل عليها بعد".

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا 80 ألف حالة حتى اليوم الأحد فيما بلغ عدد الوفيات 747 حالة.

في سياق مختلف، تطرق بيسكوف إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، مؤكدا أن روسيا لديها القدرة على تحمل أسعار النفط المنخفضة حاليا، حيث قال ردا على سؤال حول قدرة تحمل روسيا انخفاض أسعار النفط "نعم سوف تكون (روسيا) قادرة على التحمل هناك احتياطي جيد لدينا ما يسمى بالوسادة الهوائية، ولهذا السبب يجب أن نستخدم هذا الاحتياطي بحرص شديد".

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو على نفط خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في التاريخ إلى قيم سلبية، ليصل إلى ناقض 40 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي.

وكان سبب هذا الانهيار ضعف الطلب على النفط والفائض في مرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة.

ومع التراجع الكبير للطلب الفعلي على النفط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سينخفض الطلب على النفط هذا العام بمقدار قياسي يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا؛ ومن المتوقع أن يكون الرقم لشهر نيسان/أبريل، 29 مليون برميل يوميا، وهو أقل من نيسان/أبريل.