شويغو: لا يجب أن يؤثر كورونا على نشاطنا العسكري وعملنا يسير وفق الخطة

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن أزمة تفشي وباء "كورونا" لا يجب أن تؤثر على الأنشطة اليومية للقوات الروسية، بما في ذلك الأعمال التدريبية.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة:

"هذا الفيروس وهذه الجائحة لا يجب أن تؤثر بشكل سلبي على عملنا، وعلى الأعمال التدريبية، وعلى التحضير والتعليم للقوات مع المشاركة الممكنة (في مواجهة الأزمة)، حاليا الحديث يدور عن القوات والمجموعات التي تم تشكيلها من أجل استخدامها في مؤسسات القطاع العسكري- التقني، وقوات الحماية الإشعاعية والكيميائية، والتي يمكن مشاركتها في العمل بالمدن بطلب من حكام الأقاليم وعمدة المدن".

وأشار الوزير إلى أن النشاط الحيوي للقوات اليوم يسير وفق الخطة: "حسب الخطة ، يتم إجراء دراسات وتمارين وخروج ميداني، إمكانيات جميع ميادين التدريب تستخدم بأكثر من 80 بالمئة".

ويذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن عن إنشاء احتياطي من 10 آلاف عسكري و 3.5 ألف وحدة من المعدات في القوات المسلحة الروسية لمساعدة الأقاليم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.