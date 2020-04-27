الخارجية الروسية تعلق على البيان المشترك لبوتين وترامب بمناسبة الذكرى السنوية لالتقاء إلبه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن البيان المشترك الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ 75 لتجمع القوات السوفيتية والأمريكية في إلبه هو دليل على أن الدول يمكن أن تتحد من أجل أهداف مشتركة.

وقال لافروف خلال محاضرة ألقاها في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في صيغة فيديوكونفرس: "آمل أن تدفع الأزمة (التي تسببها مرض فيروس كورونا) جميع لاعبي السياسة العالمية ، أولاً وقبل كل شيء ، الدول الرائدة ، إلى دفع الخلافات جانباً والانخراط في العمل المشترك ، والعمل المهني ، لضمان مستقبل سلمي ومزدهر لجميع الدول".

وتابع بقوله: "وكإشارة على ذلك قدمها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، اللذان أصدرا بيانا مشتركا أمس بمناسبة الذكرى 75 للاجتماع في إلبه، حيث أشاروا إلى ذلك الوقت عندما تمكن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وضع الخلافات جانبا والتعاون من أجل حسم المعركة مع العدو المشترك ".

وتبنى الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الـ 75 لتجمع القوات السوفيتية والأمريكية في إلبه جاء فيه:" تبنى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيانًا مشتركا بمناسبة الذكرى 75 لاجتماع القوات السوفيتية والأمريكية على نهر إلبه، حيث يصادف 25 نيسان/أبريل 2020 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الجنود السوفييت والأمريكيين، الذين تصافحوا على الجسر المهدم فوق نهر إلبه، وهو ما أنذر بهزيمة حاسمة للنظام النازي".

كما أشار لافروف إلى إن فيروس كورونا وجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وستتطلب فترة انتعاش طويلة مقبلة، وقال: "فيروس كورونا وجه ضربة قوية جدا للاقتصاد العالمي. وفقا لتوقعات معظم الخبراء ، فإن الاقتصاد سيشهد فترة انتعاش طويلة جدا. بالطبع ، فإن الاتصال المباشر الإنساني والتعليمي والعلمي والسياحي ، محدودة للغاية للأسف".

وأوضح أن محاولات إلقاء لوم انتشار الفيروس التاجي على منظمة الصحة العالمية غير مقبولة على الإطلاق وقال: "نحن نعتبر الاتهامات على هذه المنظمة، ومحاولات إلقاء اللوم غير عادلة على الإطلاق. المنظمة في جميع مراحل الأزمة وفقًا لتقييمنا، وفقًا لتقييم الغالبية العظمى من الدول، تصرفت بشكل احترافي ، واتخذت خطوات استباقية في الوقت المناسب".