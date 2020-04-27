لافروف: ليس من مصلحة أحد أن ينهار سوق الغاز بعد انهيار سوق النفط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محاضرة ألقاها في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أنه ليس من مصلحة أحد أن ينهار سوق الغاز بعد انهيار سوق النفط.

وقال لافروف ردا على سؤال حول تفاعل المشاركين في منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF): "في الواقع، ليس من مصلحة أحد أن ينهار سوق الغاز أيضا، أعتقد أن هذا واضح للجميع".

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية توحد أكبر مصدري الغاز في العالم تتكون من 12 دولة و5 دول مراقبين. من بين الأعضاء، روسيا، إيران، قطر، فنزويلا، الجزائر وبوليفيا ومصر وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية وماليزيا.

الجدير بالذكر أن خام غرب تكساس الوسيط كان قد انخفض إلى ما دون الصفر يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى في التاريخ مع اقتراب عقود شهر مايو/ أيار من انتهاء الصلاحية، ما جعل المتداولين في حالة من الذعر حيث حاولوا تجنب استلام البراميل لعدم وجود فرصة لتخزينها أو بيعها.

وفي حين بدت خسائر الأمس مقتصرة فقط على عقود تسليم شهر مايو/ أيار، فخلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، امتدت الخسائر إلى عقود الشهر التالي وأيضًا إلى خام القياس العالمي "برنت"- مما سلط الضوء على أن فائض المعروض الهائل في السوق يؤدي إلى تفاقم الخسائر وليس فقط العوامل الفنية.

وتراجعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم شهر يونيو/ حزيران بنسبة 37% إلى 12.88 دولار للبرميل، مساء اليوم، فيما انخفضت عقود خام "برنت" لنفس الشهر بنسبة 25.40% إلى 19.08 دولار للبرميل، وهو ما يعكس الضغوط الأساسية التي تواجه سوق النفط العالمي بوجه عام وليس فقط الأمريكي.