ماتفيينكو: لا يوجد خطط للانتقال إلى التعليم عن بعد عقب القضاء على وباء كورونا

نفت رئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفيينكو، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، الشائعات حول وجود خطط للانتقال إلى نظام التعليم عن بعد عقب القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقالت ماتفيينكو: "أرجوكم اهدؤوا. مثل هذه القرارات ليس مخطط لها، لا شيء يمكن أن يحل محل الاتصال المباشر"، مشيرة إلى أن المدارس ستفتح أبوابها مرة أخرى بدوام كامل بعد القضاء على الفيروس التاجي.

ولفتت ماتفيينكو إلى أنه بعد منتصف أيار / مايو المقبل، يتوقع الخبراء انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موسكو، وقالت: "نتوقع بلوغ الذروة في عدد الإصابات بالفيروس التاجي قريبا.. وفقا للخبراء، سيحدث هذا في موسكو في منتصف شهر مايو وفي المدن الأخرى بعد ذلك".

ومن جانبه أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا 6198 ليصل الإجمالي إلى 87147 حالة.

وذكر بيان المقر أنه: "خلال الـ 24 الساعة الماضية في روسيا، تم تسجيل 6198 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى87147 في 84 إقليماً، وبلغت الإصابات في موسكو - 2871، وفي مقاطعة موسكو - 638 إصابة".