"فاو": روسيا قادرة على مساعدة البلدان الأخرى "بالغذاء" في مرحلة ما بعد كورونا

أعلن مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" للعلاقات مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، أن روسيا لن تتغلب على تبعات جائحة فيروس كورونا في مجال الأمن الغذائي فحسب، ولكن ستكون قادرة على دعم البلدان الأخرى المحتاجة للمساعدة.

موسكو، 27 أبريل - سبوتنيك. وقال كوبياكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "التنمية الإيجابية عموما للقطاع الزراعي في روسيا في السنوات الأخيرة، وجذب الاستثمار العام والخاص في القطاع، والاهتمام بإعداد احتياطيات الموارد البشرية، للوصول إلى طليعة عدد من السلع التصديرية، وإقامة التعاون في أطر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كل ذلك معا يبعث على التفاؤل".

وتابع بقوله: "كما أنه يتيح لنا أن نأمل بأن تكون روسيا قادرة ليس على ضمان الأمن الغذائي لنفسها فحسب، بل أن تكون شريكا مخلصا بل ومانحا متبرعا للبلدان التي ستحتاج إلى الدعم ليس الآن فحسب، في حالة الطوارئ في ظل الجائحة، ولكن أيضا عندما تأتي أوقات ما بعد الفيروس التاجي. وسوف تأتي".

هذا وكان تقرير للفاو قد كشف أنه عند نهاية العام 2019 عانى أكثر من 135 مليون شخص في 55 دولة ومنطقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. إضافة إلى ذلك فإنه في الدول الـ55 التي يغطيها التقرير، عانى 75 مليون طفل من التقزم بينما عانى 17 مليون آخرين من الهزال في 2019. وأوضح التقرير أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تجعل الوضع أسوأ، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية.