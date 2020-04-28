لافروف يبحث مع ظريف خلال اتصال هاتفي آخر التطورات السياسية في أفغانستان والاتفاق النووي

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي آخر التطورات السياسية في أفغانستان، كما بحثا الاتفاق النووي في ضوء الخطط الأمريكية لتمديد حظر السلاح على إيران.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "تبادل وزيرا خارجية إيران وروسيا وجهات النظر حول تطور الأوضاع السياسية في أفغانستان، والجهود المبذولة للحل والتوصل إلى تفاهم سياسي في هذا البلد".

كما نص البيان: "ناقش الوزيران الاقتراح الأمريكي الواهم الجديد حول الاتفاق النووي، ووصفاه بأنه مرفوض وغير عملي في الظروف الراهنة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في بيان، السبت الماضي، أن البرنامج الفضائي الإيراني خطير وغير سلمي، وطالب بدعم تمديد قرار حظر الأسلحة التقليدية عن إيران، داعيا إلى منعها من بيع أو شراء الأسلحة التقليدية.

وناشد بومبيو الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الأفراد العاملين في البرنامج الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن السلطات في إيران تسخر مواردهها للجهد العسكري في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من تفشي وباء كورونا.

وكانت إيران قد أعلنت أنها اطلقت القمر الصناعي العسكري "نور-1"، وتم إطلاقه من خلال استخدام صاروخ من طراز "قاصد" على مرحلتين واستطاع دخول المجال الفضائي والاستقرار في المدار على مسافة 425 كلم من سطح الأرض.