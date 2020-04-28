بيسكوف: المسار السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو مقتنعة بأن الحل الوحيد الممكن لإنهاء الصراع الليبي هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع أطراف النزاع.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، ردا على طلب للتعليق على بيان حفتر: "موسكو ما زالت مقتنعة بأن التسوية الممكنة الوحيدة في ليبيا يمكن أن تكون فقط من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية بين جميع الأطراف المتنازعة".

وأضاف بيسكوف: "روسيا على اتصال مع جميع المشاركين في العملية الليبية".

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن اليوم، في مدينة بنغازي شرقي البلاد، خروجه من اتفاق الصخيرات السياسي، واصفا هذه الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

وأعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تستغرب تصريحات قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حول خروجه من اتفاق الصخيرات، وتصر على عدم وجود حل عسكري للصراع.