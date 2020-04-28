الخارجية الروسية: لافروف وأوغلو يبحثان سبل التعاون في مكافحة وباء كورونا

أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو بحثا في اتصال هاتفي، سبل التعاون في مكافحة وباء كورونا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء "ناقش الطرفان الموضوع بشكل جوهري مع جائحة الفيروس التاجي، والتدابير التي اتخذتها الدولتان لمواجهة انتشاره، وآفاق التعاون في هذا المجال. وكما هو ملاحظ بشكل خاص بشأن التنسيق في قضية عودة مواطني روسيا وتركيا إلى وطنهم".

كما أكدت الوزارة في البيان أنه تم تبادل وجهات النظر حول التقدم بشأن التسوية السلمية في سوريا، والوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سياق تنفيذ البروتوكول المتفق عليه في الـ5 من مارس/ آذار الماضي والمكمل لمذكرة سوتشي الموقعة في الـ 17 سبتمبر/ أيلول من عام 2018.

وتناول الطرفان خلال الاتصال الهاتفي القضايا الملحة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التفاعل في إطار المنظمات الدولية.

لافروف وظريف يبحثان الاتفاق النووي وأفغانستان

في غضون ذلك، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي آخر التطورات السياسية في أفغانستان، كما بحثا الاتفاق النووي في ضوء الخطط الأمريكية لتمديد حظر السلاح على إيران.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "تبادل وزيرا خارجية إيران وروسيا وجهات النظر حول تطور الأوضاع السياسية في أفغانستان، والجهود المبذولة للحل والتوصل إلى تفاهم سياسي في هذا البلد".

كما نص البيان: "ناقش الوزيران الاقتراح الأمريكي الواهم الجديد حول الاتفاق النووي، ووصفاه بأنه مرفوض وغير عملي في الظروف الراهنة".