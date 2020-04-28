بوتين: العالم يواجه لأول مرة وباء من هذا النوع... ولكن بفضل العلماء يمكننا التوقع واختيار التكتيكات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول مكافحة انتشار الفيروس التاجي أن العالم يواجه لأول مرة وباء من هذا النوع، ولكن بفضل عمل الأطباء يمكننا اختيار استراتيجيات وتكتيكات للخطوات المقبلة.

وقال بوتين اليوم الاثنين:"واجه العالم بأسره وباء الفيروس التاجي للمرة الأولى. ولكن الآن بفضل عمل العلماء والأطباء ، أصبحنا نعرف الكثير عن هذا المرض الخطير لذا أصبح بإمكاننا أن وضع توقعات واستراتيجيات وتكتيكات لأعمالنا بشكل أوضح".

وأشار بوتين إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا استقرت نسبيا، وقال: "العدد اليومي لحالات الإصابة بالمرض استقر نسبيا".

وأوضح بوتين أن التهديد والخطر القاتل لفيروس كورونا المستجد، لا يزال قائما، ويمكن أن يؤثر على الجميع.

وقال بوتين: "إننا نواجه الآن مرحلة جديدة وربما أكثر المراحل تحديا في مكافحة الوباء. والمخاطر المترتبة على الإصابة بهذا المرض أصبحت في المقدمة. ولا يزال التهديد والخطر القاتل للفيروس قائما وقد يؤثر على الجميع".

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في وقت سابق من اليوم عن 6411 حالة إصابة في روسيا خلال الـ24 ساعة المضاية في 83 إقليما، حيث أصيب 3075 شخصا في موسكو.

وقال المقر: "أكبر عدد من الحالات الجديدة كوفيد – 19 كان من نصيب موسكو 6411، وضواحي موسكو 523 تليها سانت بطرسبرغ 198".

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية اكدت 6411 حالة إصابة بالفيروس التاجي في 83 إقليماً.

وأضاف: "خلال اليوم الماضي ، تم شفاء 1110 أشخاص واجمالي حالات الشفاء 8456 شخصًا".