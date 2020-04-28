تسجيل
17:31 GMT28 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    روسكوسموس - أقوى محرك صواريخ/ صاروخ في روسي في العالم - محرك من إر دي-171 إم في

    ماذا ينتظر "روسكوسموس" بعد فيروس كورونا

    © Sputnik . Roskosmos press service
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/103971/94/1039719449_7:0:1623:909_1200x675_80_0_0_f48b2c0c7c67cdfb71589b044b6fd1f9.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202004281045301091-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تواصل "روسكسموس" نشاطها على الرغم من استمرار انتشار جائحة الفيروس التاجي، حيث تم الانتهاء من عمليات إطلاق المركبات والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية ، ويتم تنفيذ معدات الفضاء العسكرية.

    وتم إرسال العديد من موظفي الشركات إلى العزل الذاتي، بينما يتم عقد الاجتماعات عبر الإنترنت. فكيف أثر COVID-19 على صناعة الفضاء الروسية وما الذي ينتظرها بعد الوباء؟ حول هذا الموضوع أدلى خبراء لوكالة "سبوتنيك" بهذه التصريحات.

    خفض عمليات الإطلاق

    أفاد المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، دميتري راغوزين، في اجتماع في الـ10 من أبريل/ نيسان الحالي، أن تسعة من 33 عملية إطلاق مخطط لها في عام 2020 يمكن تعطيلها. نحن نتحدث عن عمليات الإطلاق لصالح شركة OneWeb البريطانية، التي أعلنت إفلاسها. كان على روسيا ضمان إطلاق أقمار صناعية من مراكز الفضاء "كورو" و"بايكونور" و"فوستوشني".

    وفقا لـ"روغوزين"، فإن الجزء الأكبر من الأموال لتصنيع صواريخ Soyuz-2 بموجب العقد تلقتها مؤسسة روس كوسموس، ولكن متى سيتم إطلاق هذه الصورايخ، بعد كل شيء فإن الصواريخ في المستودعات؟ وقال: "إذا لم تكن هناك عمليات إطلاق، فسوف نتعرض بطريقة أو بأخرى لخسائر معينة".

    المريخ سينتظر

    أصبح الفيروس التاجي أحد أسباب تأجيل إرسال البعثة الروسية الأوروبية المشتركة إلى كوكب المريخ. الآن يطلق عليه ExoMars-2022، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم أطلاقه في عام 2018. حينها لم يكن الفيروس هو الذي أعاقها، بل عدم الاستعداد من الناحية التقنية. وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا منع

    كويكب يصدم بالأرض
    © Fotolia / Trahko
    روسكوسموس تستبعد وجود تهديد من كويكب يقترب إلى الأرض
    من الانتهاء من الأشغال في الوقت المناسب، لكن وعدوا بإنهاء المشروع في غضون العامين المتبقيين.

    وأوضح المدير العام للمنظمة غير الحكومية التي سميت باسم"لافوشكينا" (مطور منصة الهبوط) فلاديمير كولميكوف، لوكالة "سبوتنيك": "هناك حاجة لإجراء تعديلات على مستوى البرامج وعلى مستوى المعدات الموجودة على مستوى الأنظمة المكتبية".

    "كورو" ومنصات الإطلاق الدولية

    تسببت المشاكل التقنية جراء الفيروس التاجي في تأجيل إطلاق أحد الصواريخ، والذي يؤدي بدوره إلى تأجيل إرسال سلسلة من البعثات.

    لذلك ، بسبب مشاكل في وحدة رفع تردد التشغيل Fregat-M ، تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye-2 من موقع الإطلاق الفرنسي Kourou من أوائل مارس. لكن في أبريل ، لم يتم الإطلاق. في المدينة المجاورة لموقع الإطلاق ، تم الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

    روغوزين
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    تأجيل إطلاق مهمة فضائية روسية أوروبية بسبب كورونا
    أعلن Arianespace (مشغل ميناء الفضاء) أنه تم تعليق الاستعدادات لإطلاق الصواريخ ، بما في ذلك Soyuz الروسية.

    قال روغوزين إن التعاون الدولي قد توقف "إن مركز غيانا الفضائي، حيث نطلق مركبة فضائية أجنبية على صاروخ سويوز -2 ، مشلول تمامًا، وتركه الفرنسيون".

    قطاع الفضاء العسكري لم يتأثر

    في الوقت الذي يعاني فيه المجال المدني للفضاء الخارجي من الفيروس التاجي، فإن مشاريع  وزارة الدفاع يتم تنفيذها بالكامل. وتبلغ حصتها، كما ذكرها سابقا رئيس المجلس العلمي والتقني لروسكوزموس، يوري كوبتيف ، في الحجم الإجمالي الذي تنتجه شركات صناعة الصواريخ والفضاء نحو 40%.

    وقال روغوزين في اجتماع مع الرئيس "إن أفراد روسكوسموس، الذين يشاركون في تنفيذ المهام لصالح وزارة الدفاع، وكذلك في الإنتاج المستمر، في محطات التحكم والاختبار لجميع صواريخنا الواعدة ، موجودون على الأرض".

    إطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1بي والقمر الصناعي ميتيور-إم رقم 2-2 من محطة الإطلاق الفضائي الشرق
    © Sputnik . Sergey Mamontov
    "روسكوسموس" تعرض "صاروخ النصر"
    ومن المقرر هذا العام اختبار صاروخ باليستي ثقيل جديد من طراز سارمات عابر للقارات، وقال روغوزين: "التحضير لاختبارات طيران سارمات يسير حسب الخطة."

    التوقعات والواقع

    وقال نائب رئيس الاتحاد الروسي لعلوم الفضاء أوليغ موخين، لوكالة "سبوتنيك"، إنه من الصعب للغاية وضع أي توقعات الآن، لكن صناعة الفضاء الروسية ستعمل في ظل كل الظروف المتاحة.

    وأضاف موخين: "لدينا الكثير من الصعوبات، وبعد ذلك لن تختفي في أي مكان حتى بعد مرور الوباء. نعم، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة صناعة الفضاء إلى سرعاتها السابقة، لكننا ندرك جيدًا أن هذه المشكلة عالمية ولم تؤثرعلينا فقط. سنعمل في الظروف المقترحة، ولكن لا يزال من الصعب للغاية عمل أي توقعات".

    انظر أيضا:

    "روسكوسموس" تعرض "صاروخ النصر"
    روسكوسموس تستبعد وجود تهديد من كويكب يقترب إلى الأرض
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, إرسال, بعثات, الفضاء, روسكوسموس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة إي إس-2 (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
    "يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية
    تجميد العمل وفق اتفاق الصخيرات
    تجميد العمل وفق "اتفاق الصخيرات"
    ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام
    ماذا يحدث لجسم الإنسان أثناء الصيام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك