ماذا ينتظر "روسكوسموس" بعد فيروس كورونا

تواصل "روسكسموس" نشاطها على الرغم من استمرار انتشار جائحة الفيروس التاجي، حيث تم الانتهاء من عمليات إطلاق المركبات والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية ، ويتم تنفيذ معدات الفضاء العسكرية.

وتم إرسال العديد من موظفي الشركات إلى العزل الذاتي، بينما يتم عقد الاجتماعات عبر الإنترنت. فكيف أثر COVID-19 على صناعة الفضاء الروسية وما الذي ينتظرها بعد الوباء؟ حول هذا الموضوع أدلى خبراء لوكالة "سبوتنيك" بهذه التصريحات.

خفض عمليات الإطلاق

أفاد المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، دميتري راغوزين، في اجتماع في الـ10 من أبريل/ نيسان الحالي، أن تسعة من 33 عملية إطلاق مخطط لها في عام 2020 يمكن تعطيلها. نحن نتحدث عن عمليات الإطلاق لصالح شركة OneWeb البريطانية، التي أعلنت إفلاسها. كان على روسيا ضمان إطلاق أقمار صناعية من مراكز الفضاء "كورو" و"بايكونور" و"فوستوشني".

وفقا لـ"روغوزين"، فإن الجزء الأكبر من الأموال لتصنيع صواريخ Soyuz-2 بموجب العقد تلقتها مؤسسة روس كوسموس، ولكن متى سيتم إطلاق هذه الصورايخ، بعد كل شيء فإن الصواريخ في المستودعات؟ وقال: "إذا لم تكن هناك عمليات إطلاق، فسوف نتعرض بطريقة أو بأخرى لخسائر معينة".

المريخ سينتظر

أصبح الفيروس التاجي أحد أسباب تأجيل إرسال البعثة الروسية الأوروبية المشتركة إلى كوكب المريخ. الآن يطلق عليه ExoMars-2022، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يتم أطلاقه في عام 2018. حينها لم يكن الفيروس هو الذي أعاقها، بل عدم الاستعداد من الناحية التقنية. وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا منع

وأوضح المدير العام للمنظمة غير الحكومية التي سميت باسم"لافوشكينا" (مطور منصة الهبوط) فلاديمير كولميكوف، لوكالة "سبوتنيك": "هناك حاجة لإجراء تعديلات على مستوى البرامج وعلى مستوى المعدات الموجودة على مستوى الأنظمة المكتبية".

"كورو" ومنصات الإطلاق الدولية

من الانتهاء من الأشغال في الوقت المناسب، لكن وعدوا بإنهاء المشروع في غضون العامين المتبقيين.

تسببت المشاكل التقنية جراء الفيروس التاجي في تأجيل إطلاق أحد الصواريخ، والذي يؤدي بدوره إلى تأجيل إرسال سلسلة من البعثات.

لذلك ، بسبب مشاكل في وحدة رفع تردد التشغيل Fregat-M ، تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye-2 من موقع الإطلاق الفرنسي Kourou من أوائل مارس. لكن في أبريل ، لم يتم الإطلاق. في المدينة المجاورة لموقع الإطلاق ، تم الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

أعلن Arianespace (مشغل ميناء الفضاء) أنه تم تعليق الاستعدادات لإطلاق الصواريخ ، بما في ذلك Soyuz الروسية.

قال روغوزين إن التعاون الدولي قد توقف "إن مركز غيانا الفضائي، حيث نطلق مركبة فضائية أجنبية على صاروخ سويوز -2 ، مشلول تمامًا، وتركه الفرنسيون".

قطاع الفضاء العسكري لم يتأثر

في الوقت الذي يعاني فيه المجال المدني للفضاء الخارجي من الفيروس التاجي، فإن مشاريع وزارة الدفاع يتم تنفيذها بالكامل. وتبلغ حصتها، كما ذكرها سابقا رئيس المجلس العلمي والتقني لروسكوزموس، يوري كوبتيف ، في الحجم الإجمالي الذي تنتجه شركات صناعة الصواريخ والفضاء نحو 40%.

وقال روغوزين في اجتماع مع الرئيس "إن أفراد روسكوسموس، الذين يشاركون في تنفيذ المهام لصالح وزارة الدفاع، وكذلك في الإنتاج المستمر، في محطات التحكم والاختبار لجميع صواريخنا الواعدة ، موجودون على الأرض".

التوقعات والواقع

ومن المقرر هذا العام اختبار صاروخ باليستي ثقيل جديد من طراز سارمات عابر للقارات، وقال روغوزين: "التحضير لاختبارات طيران سارمات يسير حسب الخطة."

وقال نائب رئيس الاتحاد الروسي لعلوم الفضاء أوليغ موخين، لوكالة "سبوتنيك"، إنه من الصعب للغاية وضع أي توقعات الآن، لكن صناعة الفضاء الروسية ستعمل في ظل كل الظروف المتاحة.

وأضاف موخين: "لدينا الكثير من الصعوبات، وبعد ذلك لن تختفي في أي مكان حتى بعد مرور الوباء. نعم، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة صناعة الفضاء إلى سرعاتها السابقة، لكننا ندرك جيدًا أن هذه المشكلة عالمية ولم تؤثرعلينا فقط. سنعمل في الظروف المقترحة، ولكن لا يزال من الصعب للغاية عمل أي توقعات".