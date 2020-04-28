بوتين يعلن تمديد أيام العطلة حتى 11 مايو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن تمديد نظام العزل الصحي المنزلي المفروض في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو/أيار المقبل.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، حول مواجهة تفشي الجائحة، إن روسيا نجحت في إطلاق تصنيع عدد من الأدوية الضرورية لمعالجة المصابين بعدوى "كوفيد-19"، منذ بداية انتشار الفيروس

وأشار بوتين إلى تباين الوضع الوبائي في مختلف مناطق البلاد، الأمر الذي يجعل الحديث عن إلغاء القيود المفروضة بسبب الجائحة دفعة واحدة أمرا مستحيلا.

وأضاف بوتين: "بعد أن تتجاوز البلاد ذرورة الجائحة، قد يبقى الوضع متوترا في بعض المناطق، ولن يزول الخطر دفعة واحدة في كل مكان، بالتالي فإن الحديث عن إلغاء القيود في لحظة واحدة، غير جائز، بل وغير مقبول".

وأكد بوتين أن الطريق أمام روسيا مازال صعبا وشديد التعقيد ويتطلب الاستعداد لكل المخاطر المحتملة والتحلي بالمنطق السليم والصبر، "كي لا نخسر ما أنجزناه خلال الأسابيع الأخيرة".

ولفت بوتين إلى أنه طالب رئاسة الوزراء بإعداد معايير البدء في الخروح من نظام القيود اعتبارا من 12 أيار / مايو المقبل، مشيرا إلى ضرورة إطلاق برنامج وطني لإنعاش الاقتصاد وإعادة مداخيل المواطنين إلى مستواها السابق بالتزامن مع البدء في الرفع التدريجي للقيود المفروضة.