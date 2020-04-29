نوفاك: أسعار سوق النفط لم تأخذ بعين الاعتبار بعد قرارات الدول غير المنضوية باتفاق "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن سوق النفط لم يأخذ بعين الاعتبار بعد استعداد الدول غير المنضوية باتفاق "أوبك +" للمساهمة في خفض الإنتاج الذي يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين برميل في اليوم.

جاءت تصريحات الوزير نوفاك خلال مقابلة مع صحيفة "غازيتا رو" الروسية حيث قال فيها: "كما تعلمون أعلنت العديد من الدول غير المنضوية باتفاق "أوبك +" استعدادها للمساهمة في انخفاض الإنتاج". في رأيي، ذلك يعود بسبب عدم وجود قرارات رسمية حتى الآن".

وأضاف نوفاك قائلا: "السوق لا يأخذ بعين الاعتبار حتى الآن بقراراتهم ، على الرغم من أنهم قد يقررون خفض الإنتاج من 5 إلى 10 ملايين برميل في اليوم، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على أسعار السوق في الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج والبرازيل وكولومبيا.

وتوصلت مجموعة "أوبك +" في 12 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و 5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.

وتم الاعتماد على الاتفاقية التي كانت متبعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن بالنسبة لروسيا والمملكة العربية السعودية، تم اعتماد إنتاج 11 مليون برميل في اليوم، حيث سيتم حساب الانخفاض في جميع المراحل الثلاث، وبالتالي، فإن دول صفقة "أوبك +" ملزمة بخفض إنتاج النفط بنسبة 23٪ و18٪ و14٪ على التوالي.