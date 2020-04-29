بركان في روسيا يقذف أعمدة الرماد على بعد كيلومترات واحتمال حدوث انفجار... فيديو

ووصلت أعمدة رماد إبيكو إلى ارتفاع 3.5 كم وانتشر الرماد على بعد 10 كم في الاتجاه الجنوبي الشرقي من البركان.
ويقول الخبراء إن نشاط البركان المستمر يمكن أن يؤثر على عمل الطائرات المنخفضة التحليق ومطار سيفيرو كوريلسك.
كما تم الإعلان عن مستوى الخطر البرتقالي للطيران، هذا يعني أن البركان يظهر نشاطًا متزايدًا مع احتمال كبير لحدوث الانفجار.
Vulcão Ebeko entra em erupção no distrito de Severo-Kurilsky, região de Sakhalin, Rússia, ontem 28 de Abril.#volcano #28Abril #eruption #Ebeko #SeveroKurilsky #Sakhalin #Эбеко #извержение #Сахалинская #28Aprile #erupsi #erupção #vulcao #Russian #RussiaReport #volcanes #volcan pic.twitter.com/4826p7GurD— Universo News (@UniversoNews1) April 29, 2020
ولم يصل الرماد إلى مدينة سيفيرو كوريلسك كما لم يتم تسجيل أي انتشار لرائحة كبريتيد الهيدروجين وبذلك لا توجد أية مخاطر على حياة السكان.
ويبلغ ارتفاع بركان إبيكو 1156 مترا ويبعد 7 كم عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وبدأ البركان يظهر نشاطا عام 2016.
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