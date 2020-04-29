بركان في روسيا يقذف أعمدة الرماد على بعد كيلومترات واحتمال حدوث انفجار... فيديو

ثار بركان إبيكو في جزر الكوريل الروسية، وشكلت حممه عمودا بارتفاع أكثر من 3 كيلومترات من الرماد.‏

ووصلت أعمدة رماد إبيكو إلى ارتفاع 3.5 كم وانتشر الرماد على بعد 10 كم في الاتجاه الجنوبي الشرقي من البركان.

ويقول الخبراء إن نشاط البركان المستمر يمكن أن يؤثر على عمل الطائرات المنخفضة التحليق ومطار سيفيرو كوريلسك.

كما تم الإعلان عن مستوى الخطر البرتقالي للطيران، هذا يعني أن البركان يظهر نشاطًا متزايدًا مع احتمال كبير لحدوث الانفجار.

ولم يصل الرماد إلى مدينة سيفيرو كوريلسك كما لم يتم تسجيل أي انتشار لرائحة كبريتيد الهيدروجين وبذلك لا توجد أية مخاطر على حياة السكان.

ويبلغ ارتفاع بركان إبيكو 1156 مترا ويبعد 7 كم عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وبدأ البركان يظهر نشاطا عام 2016.