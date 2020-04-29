أكثر من 70 حالة وفاة ضمن الكوادر الطبية في روسيا

أعلن كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة الروسية، نيكولاي بريكو، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الكادر الطبي بروسيا في تزايد مستمر، وهناك أكثر من 70 اسماً منهم على قائمة الضحايا خلال فترة الوباء.

موسكو - سبوتنيك. وقال بريكو، خلال اجتماع، عبر الإنترنت، لقسم العلوم الطبية في الأكاديمية الروسية للعلوم "آر إيه إن"، والذي عقد في المركز الصحفي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" : "للأسف، يموت أفراد من الكادر الطبي ، وفي بلادنا هناك عدد من المناطق الآن، التي سجل فيها العديد من بؤر مرض فيروس كورونا، وخاصة في المؤسسات الطبية. ويتزايد عدد العاملين الطبيين المصابين، وحتى أن الأطباء الروس نشروا على الشبكة العنكبوتية أسماء زملائهم الذين توفوا خلال جائحة فيروس كورونا، هناك أكثر من 70 اسماً.

هذا وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 5841 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من أقاليم البلاد، بينها 2220 إصابة في العاصمة موسكو و 686 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 99399 إصابة.

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة مبادرة عن تنظيم مسابقة بين جميع المبدعين في روسيا، يقترح في إطارها تصميم نسخة لنصب تذكاري للأطباء الأبطال الذين يقفون في الخندق الأول في جبهة مواجهة "كوفيد-19" كتعبير عن الامتنان لعملهم، ومن المفترض أن يتم رفع الستار عن النصب في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.