الإعلام يرصد ملفا غامضا بين أيدي بوتين... صورة

رصد الإعلام الروسي ملفا غامضا ذا لون وردي لدى الرئيس فلاديمير بوتين خلال الاجتماع حول فيروس كورونا، لم يسبق لأحد أن رأى مثله من قبل.

ظل الملف على طاولة بوتين لفترة طويلة، ولكن عندما بدأ وزير الصحة ميخائيل موراشكو كلمته، قام رئيس الدولة بأخذ الملف والنظر إلى شيء ما داخله. وإلى الآن محتويات الملف غير معروفة.

Розовая папка долго лежала на краю стола. Но при докладе Мурашко Путин посмотрел ее содержимое pic.twitter.com/gnH2HBZ7Vd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 28, 2020

وصرح المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، في مارس/آذار، أن الوثائق حول فيروس كورونا المستجد تحفظ في ملف أصفر.

وبدأ بوتين تقليدا عام 2017 يعطي خلاله ملفات خضراء إلى الحكام والمحافظين، والتي تحتوي، كقاعدة عامة، على تعليقات ناقدة ووصف مشاكل سكان المناطق. ثم قام الحكام بتسمية الملف أمام الصحفيين بـ "المجلد الأخضر الشهير".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن تمديد نظام العزل الصحي المنزلي المفروض في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 11 مايو/أيار المقبل.

وأكد بوتين أن الطريق أمام روسيا مازال صعبا وشديد التعقيد ويتطلب الاستعداد لكل المخاطر المحتملة والتحلي بالمنطق السليم والصبر، "كي لا نخسر ما أنجزناه خلال الأسابيع الأخيرة".