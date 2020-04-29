بوتين يبحث الوضع في ليبيا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الوضع في ليبيا وآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح له اليوم: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي قضايا مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعض المشاكل الإقليمية والمحلية بما في ذلك الوضع في ليبيا".

وأشار بيسكوف إلى أنه "جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التقدم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على الوضع في مناطق روسيا، حيث تزايد معدل عدد المصابين في الأيام الأخيرة".

وقال بيسكوف: "في سياق مناقشة القضايا الدولية، تم التطرق إلى الوضع الراهن في النزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، وخاصة في ليبيا"، وأضاف: "الاجتماع ناقش أيضا القضايا الحالية للوضع الاجتماعي والاقتصادي في روسيا".

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وأعضاء من البرلمان على رأسهم فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الروس.