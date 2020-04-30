الأمن الروسي يحبط مخططات إرهابية في مدينة إيكاترينبورغ ويعلن تحييد 3 مسلحين

أعلنت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجمات الإرهابية في مدينة إيكاترينبورغ وتحييد ثلاثة مسلحين.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان: اللجنة "خلال عملية لمكافحة الإرهاب، تم تحييد ثلاثة مسلحين متورطين في أنشطة إرهابية .. في يكاترينبورغ، وأحبطت وكالة الأمن الفيدرالية الإعداد لهجمات إرهابية".

وأضافت اللجنة إنه تم اكتشاف عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر في موقع عملية مكافحة الإرهاب.

ومدينة ايكاتنبيرغ رابع أكبر المدن الروسية، ومركز إنتاج الحديد، وتشتهر بالفنون وواحدة من المراكز الرياضية الكبرى في البلاد.