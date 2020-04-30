الجيش الروسي يقوم بعمليات تعقيم ضد وباء فيروس كورونا جنوبي صربيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قام بعمليات تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت العامة الواقعة في جنوب غرب صربيا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "قام الخبراء الروس من مركز السلامة الكيميائية الروسي بتطهير 4 منشآت في مدينة أوزيسي والمدن المحيطة بها والتي تمتد على مساحة إجمالية بنحو 12 ألف متر مربع".

وأضاف البيان أن "الأطباء الروس قاموا بتقييم وتحليل الوضع الوبائي، وقدموا توصيات بشأن تنفيذ تدابير مكافحة الوباء في المؤسسات الطبية في مدن بلغراد ، وأوزيسي ، وشباك ، وياغودين ، ودوليفاك ، ونيشكا بانيا".

وتابع البيان: "كما عملت الفرق العسكرية الروسية بتعقيم 49 منشأة في مدن بور وفران وليسكوفاتش. بالإضافة إلى ذلك ، قام فريقان طبيان بفحص وعلاج 14 مريضا مصابًا بالفيروس في مستشفى في مدينة نيس".

وفي المجمل، نفذت القوات الروسية المرسلة إلى صربيا بعمليات تعقيم في 135 منشأة في 27 مدينة صربية.

وتم إرسال 11 طائرة مع أخصائيين ومعدات عسكرية إلى الجمهورية الصربية للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.