الخارجية الروسية: موسكو تدعم دعوات الهدنة الإنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تدعم الدعوات إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول شهر رمضان المبارك.

أصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "أجرى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية شرقي البلاد وتم التطرق إلى العلاقات المشتركة والوضع الحالي في ليبيا".

وأضاف بيان الخارجية: "تم الإعراب عن دعم الجانب الروسي للدعوات في ليبيا لوقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك".

وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة.

وحسب "ليبيا 24" قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أمس الأربعاء إن حفتر سيقدم ما وصفها بخريطة طريق لمستقبل لليبيا خلال الأيام المقبلة.