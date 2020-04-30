المدعي العام الروسي يعلق على مزاعم إنشاء الفيروس التاجي في مختبر "فيكتور"

طالبت النيابة العامة الروسية، اليوم الخميس، بإغلاق الوصول إلى عدد من الأخبار المزيفة حول فيروس كورونا المستجد، وخاصة عن أن هذا الفيروس قد تم تطويره، بحسب مزاعم، في مختبر "فيكتور" الروسي في نوفوسيبيرسك.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان النيابة العامة الروسية: "تتوجه النيابة العامة إلى هيئة حماية المستهلك "روس كومنادزور" لاتخاذ إجراءات تهدف إلى تقييد الوصول إلى هذه المنشورات، وفي حال نقل مواد مماثلة إلى موارد إنترنت أخرى، لتقييد الوصول إليها أيضاً".

ونوه بيان النيابة العامة إلى أن المادة المذكورة نشرت على موقع "فكونتاكتي" وزعمت بأن الفيروس أنشئ مخبرياً في مختبر "فيكتور" المتخصص بصنع أسلحة بيولوجية، وأن نقله إلى مدينة ووهان، أتى بعد انفجار حصل في المختبر وتسرب الفيروس منه إلى الخارج، وللتغطية على آثار هذا الانفجار.

وواجهت الصين ذات الاتهامات حيث نفى مدير مختبر علم الفيروسات، الموجود في مدينة ووهان الصينية، والمتهم بنشر فيروس كورونا، الاتهامات القائلة بأن الفيروس تم تصنيعه في المختبر، نافيا أية مسؤولية عن انتشار الوباء.

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، ووجه الاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.