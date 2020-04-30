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    وزير الخارجية الرزوسي سيرغي لافروف، 23 ديسمبر 2019

    لافروف: روسيا تدعو كييف ودونباس إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الهدنة

    © Sputnik . Evgueniy Byatov
    روسيا
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    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا دعت كييف ودونباس إلى اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الهدنة في الإقليم.

    وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء "صيغة نورماندي" عبر الفيديو: "طالبنا اليوم كييف ودونيتسك ولوغانسك باتخاذ إجراءات إضافية في مجموعة الاتصال لدعم الهدنة. لقد استشهدنا بالحقائق التي تتماشى مع اقتراح بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمثل هذه التدابير منذ فترة".

    مشاكل إنسانية في دونباس
    © Sputnik . Igor Maslov
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    كما استشهد لافروف بإحصاءات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تظهر أن وقف إطلاق النار في دونباس لا يطبق، مشيراً إلى أن روسيا تأمل بأن ترفع كييف في أقرب وقت ممكن الحصار عن دونباس.

    وأضاف: "نأمل أن يتم رفع الحصار الذي تفرضه كييف على دونباس بأسرع وقت ممكن، ونأمل في استئناف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمالية وخطوط النقل المنقطعة".

    وسيعقد وزراء الخارجية في صيغة "نورماندي" (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) اجتماعا، اليوم 30 نيسان/أبريل، لمناقشة عملية التسوية في دونباس، في صيغة مؤتمر عبر الفيديو بسبب وباء "كوفيد-19".

    وعقدت القمة الأولى لدول "رباعية النورماندي" (فرنسا، ألمانيا، روسيا وأوكرانيا)، بعد انقطاع لعدة سنوات، في باريس يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 2019، بحث خلالها الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في قصر الإليزيه، آفاق تسوية النزاع بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.

    واعتمد زعماء قمة "نورماندي"، بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع، أهم ما جاء فيه: اتخاذ تدابير فورية لاستقرار الوضع في منطقة النزاع شرق أوكرانيا، واتخاذ تدابير لتنفيذ البنود السياسية لاتفاقيات مينسك. كما التزام الأطراف بالتنفيذ الكامل والشامل لوقف إطلاق النار، وتعزيز هذه المسألة بتنفيذ جميع التدابير اللازمة لدعم وقف إطلاق النار، بحلول نهاية آذار/مارس2020.

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    الكلمات الدلالية:
    سيرغي لافروف, كييف, دونباس
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