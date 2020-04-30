رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أبلغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه بدأ بتطبيق الحجر المنزلي.

وقال ميشوستين في محادثة فيديو مع الرئيس الروسي: "عزيزي فلاديمير بوتين؛ أصبح من المؤكد للتو أن الاختبارات التي أجريتها حول فيروس كورونا المستجد أعطت نتيجة إيجابية".

وأضاف ميشوستين: "وفي هذا الصدد ووفقا لمتطلبات الصحة العامة، يجب أن ألتزم بالحجر الصحي المنزلي، وأتبع تعليمات الأطباء".

وقال ميخائيل ميشوستين في ختام كلمته مع الرئيس الروسي: "يجب أن أقوم بذلك لحماية زملائي في العمل".

من جهة أخرى، وجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها: "أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة".

وأعرب ميشوستين عن ثقته بإمكانية وقف انتشار الفيروس، وأضاف: "الحكومة تتخذ وستتخذ كل الخطوات اللازمة لذلك"، منوها إلى أن عودة الحياة لطبيعتها يعتمد على "انضباط كل منا"، وختم قائلا: "اعتنوا بأنفسكم وأحبائكم".

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.