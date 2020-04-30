بيسكوف يعلق على مزاعم عدم عودة رئيس الوزراء إلى منصبه بعد شفائه من "كورونا"

وصف الكرملين التقارير التي تزعم عدم عودة رئيس الوزراء الروسي، ميخائل ميشوستين، إلى منصبه بعد شفائه من "كورونا" بـ"الهراء الإعلامي".

هذا وكانت صحيفة "ميدوزا" قد نشرت مقالة نقلا عن مصدرها المطلع، مشيرة فيه إلى أن رئيس الوزراء الروسي لن يعود إلى منصبه بعد شفائه من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" إن "هذا هراء".

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلاؤوسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلاؤوسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.