الجيش الروسي والإيطالي يقومان بتطهير 3 مرافق طبية في بريشيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيشان الروسي والإيطالي سيطهران ثلاث مؤسسات طبية في مدينة بريشيا.

وجاء في بيان صادرعن الوزارة: "في عيد الأول من مايو، الذي يتم الاحتفال به في كل من روسيا وإيطاليا، سيقوم خبراء عسكريون من وزارة الدفاع الروسية مع زملائهم الإيطاليين بأنشطة تطهير في ثلاث مؤسسات طبية في مدينة بريشيا. بمشاركة أكثر من 30 عسكريًا وسبع وحدات من المعدات الخاصة".

كما نص البيان: "خلال أعياد شهر مايو، سيستمر عمل الأطباء المختصين في الأوبئة والفيروسات وخبراء قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية البيولوجية التابع للوزارة، بالتعاون مع المختصين العسكريين الإيطاليين".

وتابع البيان:"في المجموع، نفذ الجيش الروسي مع الجيش الإيطالي تطهيرًا كاملاً للمباني الداخلية للمسنين في أكثر من 90 منطقة في إقليم لومبارديا. تم تجهيز 102 مبنى، وأكثر من 900 ألف متر مربع من المباني الداخلية وأكثر من 260 ألف متر مربع من الطرق المعبدة".

يذكر أن الأطباء العسكريون الروس كانو قد ساعدوا في علاج ثلثي المرضى في مستشفى بيرغامو الميداني، من فيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19".