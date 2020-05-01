إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا

أعلن المكتب الصحفي لوزير البناء الروسي، فلاديمير ياكوشيف، إصابة الأخير بفيروس كورونا و نقله إلى المستشفى.

موسكو- سبوتنيك.وأفادت وزارة البناء الروسية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، بأن تشخيص فيروس كورونا لدى ياكوشيف تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.

ونقل البيان عن وزير البناء الروسي قوله إنه سيخضع للعلاج في أحد مستشفيات موسكو، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل".

وأفادت الوزارة بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد. وستتولى نيكيتا ستاسيشين إدارة اعمال الوزارة محل الوزير ياكوشيف.

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الخميس، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلاؤوسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلاؤوسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.