رئيس الوزراء الروسي يخضع لإشراف الأطباء وحالته الصحية طبيعية

أعلن السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة الروسي، بوريس بيلياكوف، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الذي تعرض لإصابة بعدوى فيروس كوفيد – 19، مازال تحت إشراف الأطباء ويشعر بحالة صحية طبيعية ، ويباشر عمله ويجري اتصالات مستمرة مع زملائه.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيلياكوف بهذا الصدد: "ميخائيل ميشوستين لا يزال تحت إشراف المتخصصين. يستمر العلاج. الشعور بشكل عام طبيعي. وهو يعمل ويجري بنشاط اتصالاته مع زملائه عبر الهاتف".

وأعلن السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة الروسي، بوريس بيلياكوف، يوم الخميس الماضي ، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، كان قد حد بالفعل من تواصله وكان يعقد اجتماعاته عبر الإنترنت، ومع ذلك فإن كل من اتصل به شخصياً سوف يتم عزله وسوف يخضع لاختبار إضافي.

وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلووسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم الخميس الماضي، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلووسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.