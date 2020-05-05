روسيا تصنع طلاء لإطالة عمر سبطانة المدفعية

سيطور المتخصصون في معهد ترينيتي للابتكار والبحوث النووية الحرارية تقنية لزيادة عمر سبطانة المدفعية، وفقا لمواد من موقع الشراء لشركة "روس آتوم" الحكومية.

وزارة الدفاع الروسية زبون محتمل للتكنولوجيا الجديدة بحسب وثائق المشتريات.

وجاء في الوثيقة إن طلاء الكروم التقليدي على الأسطح الداخلية للمدافع "غير قادر على توفير قابلية صمود السبطانة اللازمة. الميل إلى زيادة السرعة الأولية للقذائف في المدفعية الحديثة يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة موثوقية الطلاء".

تقترح "روس آتوم" استخدام أنظمة الرش المغنطروني التي تم تطويرها في المعهد كبديل لتقنيات الطلاء التقليدية على الأسطح الداخلية للسبطانات.

وجاء في الوثيقة أيضا أنه يعتبر ما يسمى ترسب المغنطرون المحوري للطلاء المعدني أكثر الطرق الواعدة بسبب السرعة العالية عند وضعه على الأسطح الداخلية للأنابيب. إن استخدام أنظمة المغنطرون يجعل من الممكن وضع الطلاء ذو ​​التركيب المعقد، وكذلك زيادة كثافته.

بالإضافة إلى تطوير الطلاء نفسه، سيتعين على المتخصصين في معهد ترويتسك للأبحاث المبتكرة والنووية الحرارية دراسة التركيبات الكيميائية الموجودة لطلاء سبطانة المدفعية واختيار أفضلها.