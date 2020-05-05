طائرة ركاب روسية تهبط بشكل اضطراري بسبب تعطل محركها

وأعلن متحدث باسم خدمة الطوارئ، أن طائرة سوخوي سوبرجيت 100، التي كانت في طريقها من ساراتوف إلى موسكو، هبطت بشكل طبيعي في مطار شيريميتيفو متروبوليتان بعد عطل في المحرك الأيسر.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "مطار شيريميتيفو. سوخوي سوبرجيت الرحلة 1356 ساراتوف - موسكو. تعطل المحرك الأيسر ... في الساعة 07.16 هبطت الطائرة بشكل طبيعي".

وتعطل المحرك الأيسر عندما أقلعت الطائرة إلى ساراتوف. وظلت الطائرة في الجو لمدة نصف ساعة ثم هبطت.

ويتم تحديد سبب الحادث.