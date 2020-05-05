الحكومة الروسية تكشف عن حالة رئيس الوزراء الروسي الصحية

كشف بوريس بيليكوف سكرتير رئيس الوزراء الروسي اليوم الثلاثاء عن الحالة الصحية لرئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيليكوف: "إن رئيس الوزراء الروسي يشعر بحالة جيدة".

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الخميس الماضي 30 نيسان/أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال فيها:"أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ مشكلة عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنزل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة".

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، وذلك بعد إصابة ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.