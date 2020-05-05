المالية الروسية تتوقع أن يصل سعر النفط إلى حوالي 30 دولارا للبرميل في عام 2020

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النفط في عام 2020 حوالي 30 دولارا للبرميل، وفي عام 2021 سيكون الرقم أعلى قليلا.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع صجيفة "فيدوموستي": "بما يخص التوقعات، نتوقع هذا العام حوالي 30 دولارا للبرميل (في المتوسط ​​للعام، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار المرتفعة إلى حد ما في الربع الأول)، في العام المقبل - أكثر بقليل".

يتبع...