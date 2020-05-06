وزيرة الثقافة الروسية تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسية، أنَا أوساتشيفا، لوكالة "سبوتنيك": "وزيرة الثقافة، أولغا لوبيوموفا، تعمل عن بعد. نتائج تحاليل كوفيد-19 إيجابية".

وتابعت بقولها :"الوزيرة تتواجد بالمنزل وتتواصل عن طريق الفيديو كونفيرنس، وتشارك في جميع اللقاءات والمفاوضات عن طريق الفيديو، ولا حديث عن دخولها المستشفى".

وفي 22 كانون الثاني / يناير الماضي تم تعيين أولغا ليوبيموفا، التي كانت تشغل منصب رئيس قسم السينما في وزارة الثقافة الروسية، وزيرة للثقافة في الحكومة الروسية الجديدة، خلفا لفلاديمير ميدينسكي الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2012.

ولدت أولغا ليوبيموفا في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1980، والتحقت بقسم الدراسات المسرحية (GITIS (RATI في عام 2001، وتخرجت منه عام 2007، عملت في التلفزيون كمراسلة للقناة الروسية الثالثة في برنامج TVC، كما كانت تقدم برامج "Moscow-2009" و"City and People" على القناة التلفزيونية "Capital"، كما كانت تقدم عددًا من البرامج على القناة الروسية الثالثة.

وفي الفترة 2010-2011، شغلت منصب رئيس البرنامج النهائي المعلوماتي والتحليلي "كونتيكست" على القناة التلفزيونية "كولتورا"، وفي عام 2016 شغلت منصب نائب مدير البرامج الاجتماعية والصحفية للقناة الروسية الأولى، وشاركت في إنشاء أكثر من 80 فيلما وثائقيا، بما في ذلك على القنوات التلفزيونية "روسيا 1"، "كولتورا"، والقناة الأولى، وفي يناير/ كانون الثاني 2018 تم تعيين ليوبيموفا مديرة لقسم السينما في وزارة الثقافة.